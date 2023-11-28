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Из частично обрушившегося тоннеля на севере Индии спасли рабочего

Из частично обрушившегося тоннеля на севере Индии спасли рабочего Спасатели добрались во вторник вечером к заблокированным в обрушившемся на севере Индии тоннеле рабочим, началась эвакуация, спасен 1 из 41 человека.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 19:55
Из частично обрушившегося тоннеля на севере Индии спасли рабочего

Спасатели добрались во вторник вечером к заблокированным в обрушившемся на севере Индии тоннеле рабочим, началась эвакуация, спасен 1 из 41 человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на спасателя, работающего на месте происшествия.

"Один человек спасен", - приводит его слова агентство. Как следует из кадров прямой трансляции, эвакуация заблокированных людей продолжается. Таким образом, спасателям удалось начать ее спустя 17 дней после обрушения строящейся конструкции.

Строящийся тоннель в Уттаракханде обрушился 12 ноября, заблокировав внутри 41 рабочего. Он возводился как часть транспортного проекта "Чар-Дхам", в рамках которого в штате планируется открыть скоростное шоссе протяженностью 825 км.

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