Из частично обрушившегося тоннеля на севере Индии спасли рабочего

Спасатели добрались во вторник вечером к заблокированным в обрушившемся на севере Индии тоннеле рабочим, началась эвакуация, спасен 1 из 41 человека.

Спасатели добрались во вторник вечером к заблокированным в обрушившемся на севере Индии тоннеле рабочим, началась эвакуация, спасен 1 из 41 человека.

Как передает Report , об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на спасателя, работающего на месте происшествия.

"Один человек спасен", - приводит его слова агентство. Как следует из кадров прямой трансляции, эвакуация заблокированных людей продолжается. Таким образом, спасателям удалось начать ее спустя 17 дней после обрушения строящейся конструкции.

Строящийся тоннель в Уттаракханде обрушился 12 ноября, заблокировав внутри 41 рабочего. Он возводился как часть транспортного проекта "Чар-Дхам", в рамках которого в штате планируется открыть скоростное шоссе протяженностью 825 км.