Из Charlie Hebdo уходит главный карикатурист

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Главный карикатурист сатирического еженедельника Charlie Hebdo Ренальд Лузье заявил о своем уходе в отставку, передает Report со ссылкой на AFP. "Это личный выбор", - сказал Лузье, который начал работать в редакции в 1992 году.

"Каждый выпуск - пытка, ведь остальные ушли", - уточнил карикатурист, говоря о погибших коллегах в январском теракте в Париже.

Он также добавил, что давно думал об уходе из редакции, но не делал этого в знак солидарности с сотрудниками еженедельника.

Лузье - автор обложки вышедшего через неделю после теракта номера журнала, где изображен пророк Мухаммед с табличкой "Je suis Charlie" под заголовком "Все прощено".