Из Британского музея похищено около 2 000 экспонатов

Из Британского музея было украдено около 2 тысяч экспонатов, включая золотые драгоценности и другие ценные артефакты.

Из Британского музея было украдено около 2 тысяч экспонатов, включая золотые драгоценности и другие ценные артефакты.

Как передает Report, об этом ВВС заявил бывший министр финансов, а ныне председатель совета директоров музея Джордж Осборн, некоторые утерянные предметы уже удалось найти.

"Мы думаем, похищено было порядка 2 тысяч экспонатов. Но это первоначальная оценка", - сказал Осборн. Он добавил, что часть украденного восстановили, но не раскрыл деталей.

Накануне из-за скандала с хищениями ценных экспонатов о своей отставке заявил директор Британского музея Хартвиг Фишер. В июле уже объявлялось, что Фишер покинет пост в 2024 году, но теперь ясно, что он уйдет раньше.

На прошлой неделе один из наиболее известных музеев Лондона объявил, что уволил одного сотрудника, после того как некоторые сокровища из коллекции были заявлены как "пропавшие, украденные или поврежденные".

В официальном заявлении Фишер признал, что когда в 2021 году стало известно о хищениях, вверенный ему музей "не отреагировал на это в полной мере, как ему следовало бы".

Он также выразил сожаление по поводу "некорректных" замечаний, сделанных на прошлой неделе в адрес арт-дилера, который первым сообщил руководству музея о возможных хищениях, и извинился перед ним.