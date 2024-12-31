Из больницы выписали троих пострадавших в авиакатастрофе под Актау россиян

Шесть пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL вблизи Актау продолжают лечение в стационарах, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Три человека выписаны в связи с улучшением состояния здоровья.

Шесть пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL вблизи Актау продолжают лечение в стационарах, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Три человека выписаны в связи с улучшением состояния здоровья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести. Пациенты получают все необходимое лечение", - сообщил Кузнецов.