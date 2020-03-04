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Из больницы Марселя похитили 2 тыс. медицинских масок

Из больницы Марселя похитили 2 тыс. медицинских масок

Неизвестные похитили 2 тыс. хирургических масок из больницы Марселя. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в медучреждении.

По данным агентства, маски предназначались для врачей и пациентов хирургического отделения. "В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы найти виновного или виновных", - отметил представитель больницы. 

Также всем сотрудникам было направлено письмо, в котором подчеркивается, что эти маски предназначены для использования только в профессиональных целях.

Агентство также сообщает, что остатков на складе вполне хватит для нормального функционирования больницы.

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