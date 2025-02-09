Из банка Англии изъяли 8 тыс золотых слитков из-за угроз Трампа о торговой войне

Трейдеры изъяли тысячи золотых слитков из хранилища Банка Англии с конца 2024 года из-за опасения торговых войн, которые может развязать администрация президента США Дональда Трампа, а также роста цен на драгоценный металл.

Трейдеры изъяли тысячи золотых слитков из хранилища Банка Англии с конца 2024 года из-за опасения торговых войн, которые может развязать администрация президента США Дональда Трампа, а также роста цен на драгоценный металл.

Как передает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph , за последние два месяца сейфы банка покинули около 8 тыс. слитков, что составляет около 2% от общего объема запасов.

По словам заместителя председателя Банка Англии Дэвида Рамсдена, число запросов за изъятие сильно возросло после того, как цена на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке превысила наличную цену на драгоценный металл в Лондоне. Как говорится в статье, трейдерами также движет страх, что Трамп введет тарифы на золото в слитках.

По информации Банка Англии, выполняющего функции Центробанка, в результате ажиотажа время ожидание на получение золотых слитков выросло с нескольких дней до нескольких недель. Однако регулятор, в котором хранится более 4 тыс. слитков золота, заверяет, что сможет выполнить все запросы.