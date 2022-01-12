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Из Афганистана не могут улететь порядка 80 американцев

Из Афганистана не могут улететь порядка 80 американцев Около 80 граждан США не могут покинуть Афганистан из-за отсутствия эвакуационных рейсов из страны.
Другие страны
12 января 2022 г. 07:09
Из Афганистана не могут улететь порядка 80 американцев

Около 80 граждан США не могут покинуть Афганистан из-за отсутствия эвакуационных рейсов из страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, несколько десятков американцев выразили желание покинуть страну, однако движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже месяц держит самолеты, предназначенные для эвакуации, на земле. Сроки возобновления авиасообщения пока неясны.

Ранее во вторник представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что с начала осени США вывезли из Афганистана порядка 900 своих граждан и лиц, обладающих правом постоянного проживания в Соединенных Штатах. Он также упомянул о нескольких десятках человек, которые хотят покинуть Афганистан, однако не обозначил сроков, когда американские власти это осуществят.

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