Из Афганистана не могут улететь порядка 80 американцев

Около 80 граждан США не могут покинуть Афганистан из-за отсутствия эвакуационных рейсов из страны.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
По его сведениям, несколько десятков американцев выразили желание покинуть страну, однако движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже месяц держит самолеты, предназначенные для эвакуации, на земле. Сроки возобновления авиасообщения пока неясны.
Ранее во вторник представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что с начала осени США вывезли из Афганистана порядка 900 своих граждан и лиц, обладающих правом постоянного проживания в Соединенных Штатах. Он также упомянул о нескольких десятках человек, которые хотят покинуть Афганистан, однако не обозначил сроков, когда американские власти это осуществят.