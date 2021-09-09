Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы

Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле на 90% готов к работе.

Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле на 90% готов к работе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление спецпосланника МИД Катара по борьбе с терроризмом и посредничеству в урегулировании конфликтов Мутлака ибн Маджида аль-Кахтани.

"Мы говорим не об эвакуации, а о свободном проезде. Эвакуации больше нет, думаю, люди должны почувствовать, что ситуация нормализовалась. Так что сегодня мы увидели свободное передвижение пассажиров, местных и иностранцев с действующими документами. Среди них есть американцы и граждане западных стран", - сказал Кахтани в аэропорту. Он добавил, что "сначала будут выполняться международные рейсы из Дохи в Кабул", и постепенно аэропорт афганской столицы будет открываться для международного авиасообщения.

Представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид со своей стороны оценил роль Катара в "восстановлении работы аэропорта Кабула и оказанную помощь".