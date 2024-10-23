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Из аэропорта Бирмингема эвакуируют людей из-за подозрительного автомобиля

Из аэропорта Бирмингема эвакуируют людей из-за подозрительного автомобиля Полиция осуществляет эвакуацию людей из аэропорта Бирмингема, рядом с которым был замечен подозрительный автомобиль.
Другие страны
23 октября 2024 г. 19:09
Из аэропорта Бирмингема эвакуируют людей из-за подозрительного автомобиля

Полиция осуществляет эвакуацию людей из аэропорта Бирмингема, рядом с которым был замечен подозрительный автомобиль.

Как передает Report, об этом сообщает полицейское управление графства Уэст-Мидлендс.

"В настоящее время идет эвакуация из аэропорта Бирмингема в связи с поступившими сообщениями о подозрительном транспортом средстве. Это мера предосторожности, призванная обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников аэропорта", - заявил представитель управления, слова которого приводит телеканал Sky News.

Работа аэропорта приостановлена, полиция предупреждает пассажиров о том, что им не следует в ближайшее время приезжать в аэропорт.

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