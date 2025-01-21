Из администрации США будут уволены более 1 тыс. человек, назначенных при Байдене

Лидер США Дональд Трамп заявил, что президентский отдел кадров приступил к процедуре увольнения свыше 1 тыс. человек, которые были назначены при предыдущей администрации Джо Байдена.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что президентский отдел кадров приступил к процедуре увольнения свыше 1 тыс. человек, которые были назначены при предыдущей администрации Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в Truth Social.

"Мой президентский отдел кадров активно занимается выявлением и увольнением более тысячи президентских назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют нашему видению [концепции] "Сделаем Америку снова великой", - написал он. - Хосе Андрес из Президентского совета по физическому здоровью и спорту, Марк Милли из Национального консультативного совета по инфраструктуре, Брайан Хук из центра имени Вудро Вильсона и Кейша Лэнс Боттомс из Президентского совета по экспорту - вы уволены!".

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что команда Трампа потребовала отставки ряда высокопоставленных карьерных дипломатов из Госдепартамента США.