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Из администрации США будут уволены более 1 тыс. человек, назначенных при Байдене

Из администрации США будут уволены более 1 тыс. человек, назначенных при Байдене Лидер США Дональд Трамп заявил, что президентский отдел кадров приступил к процедуре увольнения свыше 1 тыс. человек, которые были назначены при предыдущей администрации Джо Байдена.
Другие страны
21 января 2025 г. 10:29
Из администрации США будут уволены более 1 тыс. человек, назначенных при Байдене

Лидер США Дональд Трамп заявил, что президентский отдел кадров приступил к процедуре увольнения свыше 1 тыс. человек, которые были назначены при предыдущей администрации Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в Truth Social.

"Мой президентский отдел кадров активно занимается выявлением и увольнением более тысячи президентских назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют нашему видению [концепции] "Сделаем Америку снова великой", - написал он. - Хосе Андрес из Президентского совета по физическому здоровью и спорту, Марк Милли из Национального консультативного совета по инфраструктуре, Брайан Хук из центра имени Вудро Вильсона и Кейша Лэнс Боттомс из Президентского совета по экспорту - вы уволены!".

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что команда Трампа потребовала отставки ряда высокопоставленных карьерных дипломатов из Госдепартамента США.

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Версия на английском языке Over 1,000 Biden-appointed officials to be fired from US administration
Версия на азербайджанском языке Baydenin dövründə təyin edilmiş mindən çox insan işdən çıxarılacaq

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