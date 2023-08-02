Июль в Японии стал самым жарким за 126 лет

Минувший июль в Японии стал самым жарким за последние 126 лет.

Минувший июль в Японии стал самым жарким за последние 126 лет.

Как передает Report , К таким выводам пришли эксперты газеты Asahi Shimbun, проанализировавшие данные Японского метеорологического агентства.

По их подсчетам, средняя температура в прошедшем месяце составила 25,96 градуса Цельсия. Это самый высокий показатель с 1898 года, когда началось ведение подобной статистики. Ранее самым жарким был июль 1978 года, когда среднемесячная температура составила 25,58 градуса. За последние 126 лет средняя температура июля выросла на 1,5 градуса, что метеорологи связывают с глобальным потеплением и изменением климата.

Вместе с тем жара в крупных городах также бьет рекорды. Как следует из опубликованного на сайте Японского метеорологического агентства отчета, средняя температура июля в Токио составила 28,7 градуса, что является самым высоким показателем с 1898 года.

На фоне подобных рекордов растет число людей, которых госпитализируют с тепловыми ударами. Так, в последнюю неделю июля в больницы были доставлены свыше 11 тыс. человек. Из-за высокой температуры, которая в последние дни в некоторых регионах достигает 39 градусов, ограничен доступ к некоторым туристическим достопримечательностям. В частности, до конца августа нельзя попасть внутрь Большого Будды - огромной бронзовой статуи на территории храма Котокуин в городе Камакура.