Экс-премьер Латвии: Конфликт в Украине будет заморожен, как и другие конфликты на постсоветском пространстве

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Конфликт на востоке Украины будет заморожен как и другие конфликты на постсоветском пространстве. Об этом Report заявил бывший премьер-министр Латвии Иварс Годманис.

Он отметил, что текущая ситуация в Украине очень нестабильна. "Последняя информация с востока Украины тревожна, непонятна и все опасаются продолжения войны", - отметил он. По его словам, ЕС постарается сделать все, что в его силах, чтобы как-то предотвратить это, но не все в его силах.

Он также добавил, что, в случае если вооруженный конфликт на востоке Украины продолжится, то продлится и война санкций, что отразится и на Латвии, имеющей тесные торгово-экономические и транзитные отношения с РФ.

Экс-премьер также отметил, что Украина не заинтересована в военном решении конфликта: "История учит: что войной завоевывается, то договором не возвращается. Сегодня Минские договора не обеспечиваются. Оружие накоплено, там все разрушено, Луганская и Донецкая часть говорят, что они не признают выборы, прошедшие по украинскому законодательству".

При этом, экс-премьер Латвии не согласился с предположением о том, что потеря Донецка и Луганска окажет сильное негативное влияние на экономику Украины. По его словам, многие предприятия этих областей были дотационными, а чистое сальдо в бюджет Украины составлял лишь 5%.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, И.Годманис отметил важность установления мира в регионе: "Учитывая возможности Азербайджана по экспорту энергоносителей и вашего участия уже в мировых энергетических балансах, реализацию крупных энергетических проектов, то они крайне зависят от геополитических процессов. Но пока вопрос войны и мира не снят с повестки дня, тревожно везде. Военные действия с Арменией не могут быть по одной простой причине: вы же знаете, кто поддерживает Армению. Я не думаю, что военными действиями можно решить вопрос".