Иванка Трамп закрывает свой бренд

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Через полтора годы работы в качестве советника президента дочь Дональда Трампа Иванка решила закрыть свой бренд.

Как передает Report, об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По словам Иванки, она обдумывала это решение в течение нескольких месяцев, так как ее крайне разочаровывали ограничения, налагаемые на ее бизнес в связи с деятельностью на государственном поприще. В результате дочь президента решила оставить бизнес, поскольку она не знает, сможет ли в принципе вернуться к нему, даже когда она покинет Белый дом.

В ближайшее время Иванка Трамп планирует сосредоточиться на работе в Вашингтоне. Сотрудникам компании о закрытии было сообщено во вторник.

Именной бренд ювелирных украшений Иванка создала в 2014 году. Позже она также стала заниматься одеждой и обувью. После избрания Дональда Трампа президентом, ряд ритейлеров отказался от продаж выпускаемой Иванкой одежды.