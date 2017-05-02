Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Дочь президента CША Иванка Трамп выпустила новую книгу. Как cообщает Report со ссылкой на Associated Press, издание "Женщины, которые работают: Переписывая правила успеха" содержит советы, как продвигаться на работе, как найти баланс между семьей и профессиональной жизнью.

В своем новом издании дочь главы государства пишет о том, как жить более целеустремленной жизнью, призывает читателей задуматься о том, как лично они определяют успех, дает рекомендации по распределению времени.

Для Иванки Трамп это вторая книга. Первая вышла в 2009 году и называлась "Козырная карта: как выигрывать в бизнесе и жизни".