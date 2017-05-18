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    СМИ: Иванка Трамп и Джаред Кушнер приедут в Израиль вместе с президентом США

    Трамп прибудет в Израиль 21 мая

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президента США Дональда Трампа, который прибудет в Израиль 21 мая, будет в ходе этого визита сопровождать большая группа высокопоставленных советников, а также его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. 

    Как сообщает Report, об этом пишет The Jerusalem Post.

    Влиятельное американское издание Newsweek накануне писало, что первая леди Америки Меланья Трамп также будет в составе делегации – как предписывает протокол.

    О том, на каких встречах будут присутствовать Иванка и ее муж, а какие пропустят, американская пресса не сообщает.

    Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что надеется, что его зять, бизнесмен Джаред Кушнер примет активное участие в поисках решения палестино-израильского конфликта.

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