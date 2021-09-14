Итоговый размер гуманитарной помощи Афганистану составил $1,2 млрд

Итоговая сумма, которую страны мира обещали предоставить для гуманитарной помощи Афганистану, составляет около 1,2 млрд долларов США.

Итоговая сумма, которую страны мира обещали предоставить для гуманитарной помощи Афганистану, составляет около 1,2 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, закрывая конференцию по помощи Афганистану.

"Размер обещанной нам помощи составил около $1,2 млрд, Собранная сумма стала проявлением щедрости международного сообщества", - сказал он.

Гриффитс призвал как можно скорее подкрепить обещания выделением фактических средств.

Отметим, что донорская конференция по Афганистану прошла в понедельник в Женеве. Ее целью было собрать 606 млн долларов США для оказания помощи нуждающимся жителям страны в следующие четыре месяца.