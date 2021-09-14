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Итоговый размер гуманитарной помощи Афганистану составил $1,2 млрд

Итоговый размер гуманитарной помощи Афганистану составил $1,2 млрд Итоговая сумма, которую страны мира обещали предоставить для гуманитарной помощи Афганистану, составляет около 1,2 млрд долларов США.
Другие страны
14 сентября 2021 г. 06:48
Итоговый размер гуманитарной помощи Афганистану составил $1,2 млрд

Итоговая сумма, которую страны мира обещали предоставить для гуманитарной помощи Афганистану, составляет около 1,2 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, закрывая конференцию по помощи Афганистану.

"Размер обещанной нам помощи составил около $1,2 млрд, Собранная сумма стала проявлением щедрости международного сообщества", - сказал он.

Гриффитс призвал как можно скорее подкрепить обещания выделением фактических средств.

Отметим, что донорская конференция по Афганистану прошла в понедельник в Женеве. Ее целью было собрать 606 млн долларов США для оказания помощи нуждающимся жителям страны в следующие четыре месяца.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan üçün 1,2 milyard dollar ianə yığılıb

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