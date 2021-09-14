Итоговый размер гуманитарной помощи Афганистану составил $1,2 млрд

Итоговая сумма, которую страны мира обещали предоставить для гуманитарной помощи Афганистану, составляет около 1,2 млрд долларов США.
"Размер обещанной нам помощи составил около $1,2 млрд, Собранная сумма стала проявлением щедрости международного сообщества", - сказал он.
Гриффитс призвал как можно скорее подкрепить обещания выделением фактических средств.
Отметим, что донорская конференция по Афганистану прошла в понедельник в Женеве. Ее целью было собрать 606 млн долларов США для оказания помощи нуждающимся жителям страны в следующие четыре месяца.