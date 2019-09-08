Итоговая явка на онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму составила 92,3%

Итоговая явка на электронном голосовании за кандидатов в депутаты Мосгордумы составила 92,3%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Явка электронного голосования на онлайн-выборах составила 92,3%, то есть порядка 10,4 тыс. избирателей получили электронные бюллетени. Из них 87,4% проголосовали", - сказал он.

Эксперимент по онлайн-выборам состоялся в трех избирательных округах столицы. Голосование на онлайн-выборах завершилось 8 сентября в 20:15. Ключ шифрования, с помощью которого будут подведены итоги электронного голосования, был разделен на семь частей, которые хранились отдельно до окончания голосования. В 20:30 ключ был собран, после чего дан старт подведению результатов выборов.