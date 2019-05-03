Итоги президентских выборов в Украине опубликованы в официальной газете правительства

Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу, 3 мая, в официальной газете "Правительственный курьер".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, с этого момента победитель второго тура голосования Владимир Зеленский считается избранным президентом.

"По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский", - говорится в сообщении на сайте издания.

С момента публикации начинается отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.