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Итоги встречи в Сиане

Итоги встречи в Сиане Вторая встреча в Сиане знаменует новый прогресс в сотрудничестве Китая и Центральной Азии.
Другие страны
14 мая 2021 г. 10:14

Вторая встреча в Сиане знаменует новый прогресс в сотрудничестве Китая и Центральной Азии.

Как сообщает Report, по сравнению с первой виртуальной встречей C + C5 в июле прошлого года, вторая встреча министров иностранных дел Китая и пяти стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – состоявшаяся в Сиане, провинция Шэньси, имела более практическое значение.

В меморандуме о взаимопонимании, который приняли министры, а также в трех совместных заявлениях, опубликованных после встречи, определены ключевые области сотрудничества и изложен план действий, который обеспечивает более надежную институциональную гарантию для партнерства.

Превратив общее стремление к совместному развитию в конкретные проекты, министры согласились создать механизм регионального сотрудничества C + C5, содействовать высококачественному строительству пояса и пути и основать три исследовательских центра для взаимодействия в сельском хозяйстве, в области археологического и культурного наследия, а также по традиционной медицине.

Шесть стран договорились работать вместе, чтобы способствовать региональной безопасности и стабильности. Примечательно, что одно из совместных заявлений касается совместных усилий по содействию мирному процессу в Афганистане. Также на встрече было решено создать механизм регулярных встреч министров иностранных дел C + C5.

Речь также шла о противоэпидемическом сотрудничестве, взаимопомощи в исследованиях и производстве вакцин.

Вместе с тем рассматривались меры по возобновлению экономических контактов и восстановлению экономики региона.

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