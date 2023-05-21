Итальянский ракетный эсминец усилит ПВО Польши на полгода

Итальянский ракетный эсминец Caio Duilio прибыл в Польшу, чтобы усилить ПВО объектов инфраструктуры.

Итальянский ракетный эсминец Caio Duilio прибыл в Польшу, чтобы усилить ПВО объектов инфраструктуры.

Как передает Report, об этом сообщает Polskie Radio.

"Итальянцы будут усиливать нашу противовоздушную оборону не менее шести месяцев", - заявил вице-премьер-министр, министр обороны Польши Мариуш Блащак, имея в виду прибытие итальянского корабля Caio Duilio в Гдыню.

По словам Блащака, ракетный эсминец Caio Duilio с мощным зенитным и противоракетным вооружением должен усилить оборону польского побережья и критической инфраструктуры. Отмечается, что итальянский корабль пробудет в польском порту не менее полугода.

"Присутствие итальянского корабля - результат моих переговоров с Гвидо Крозетто, министром обороны Италии. Итальянцы укрепят нашу противовоздушную оборону минимум на шесть месяцев", - подчеркнул он после визита в Рим.

Итальянский корабль, прибывший в порт ВМС в Гдыне, имеет 153 метра в длину и 20,3 метра в ширину. Эсминец вооружен ракетным комплексом PAAMS с 48 вертикальными пусковыми установками для зенитных ракет Aster 15/Aster 30 (дальность боя – 30 и 120 км). Корабль также оснащен восемью пусковыми установками противокорабельных ракет Otomat и оснащен 25 и 76 мм пушками, а также торпедными установками.