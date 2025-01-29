Итальянский парламент одобрил указ о продолжении военной помощи Украине

Нижняя палата парламента Италии одобрила указ о продлении оказания помощи, главным образом военной, Украине до 31 декабря 2025 года.

Нижняя палата парламента Италии одобрила указ о продлении оказания помощи, главным образом военной, Украине до 31 декабря 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA , этот указ уже ранее прошел одобрение в верхней палате (Сенате).

За правительственное решение проголосовали 192 депутата, не только из правящей коалиции, но и от некоторых оппозиционных партий, включая крупнейшую Демократическую. Против высказался 41 депутат из "Движения "5 звезд", которое давно выступает за прекращение снабжения Киева оружием, и Альянса зеленых и левых.

Впервые решение о направлении Украине оружия было одобрено почти единогласно в марте 2022 года, еще при предыдущем созыве парламента и другом правительстве. После выборов осенью 2022 года новый состав парламента на основе нового большинства подтвердил продолжение поставок оружия. За все это время Рим сформировал девять пакетов военной помощи, перечень которой засекречен. Хотя известно, что Италия передала Украине как минимум два комплекса ПВО Samp-T.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто, представляя указ о продлении военной помощи, выразил надежду, что 10-го пакета не понадобится.