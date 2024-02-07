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Итальянский наблюдатель: Молодежь Азербайджана демонстрирует высокую явку на выборах

Итальянский наблюдатель: Молодежь Азербайджана демонстрирует высокую явку на выборах Наблюдатель от парламента Италии Андреа Ди Джузеппе с удовлетворением отметил высокую явку среди молодежи на выборах президента Азербайджана.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 13:43
Итальянский наблюдатель: Молодежь Азербайджана демонстрирует высокую явку на выборах

Наблюдатель от парламента Италии Андреа Ди Джузеппе с удовлетворением отметил высокую явку среди молодежи на выборах президента Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом итальянский парламентарий сказал журналистам по итогам наблюдений на участке №38 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23.

"Высокая явка на выборах приятно удивила нас. Явка была очень высокой с самого утра. В голосовании активно принимает участие молодежь", - сказал он.

Джузеппе подчеркнул, что молодежь Азербайджана, в отличие от стран Европейского союза, заинтересована в участии в голосовании на выборах. В Европе проблематично убедить людей воспользоваться избирательным правом, добавил он.

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Версия на английском языке Italian observer: Azerbaijani youth demonstrate high turnout in elections

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