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Итальянские порты закроют для российских судов

Итальянские порты закроют для российских судов Итальянские порты будут закрыты для российских судов с 17 апреля, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 17:25
Итальянские порты закроют для российских судов

Итальянские порты будут закрыты для российских судов с 17 апреля, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля", - пишет итальянская газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

Отмечается, что суда, находящиеся в настоящее время в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после "завершения своей коммерческой деятельности".

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