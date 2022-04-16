Итальянские порты закроют для российских судов

Итальянские порты будут закрыты для российских судов с 17 апреля, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Итальянские порты будут закрыты для российских судов с 17 апреля, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля", - пишет итальянская газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

Отмечается, что суда, находящиеся в настоящее время в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после "завершения своей коммерческой деятельности".