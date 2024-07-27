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Итальянские политики раскритиковали церемонию открытия Олимпиады в Париже

Итальянские политики раскритиковали церемонию открытия Олимпиады в Париже Вице-премьер и министр инфраструктуры Маттео Сальвини считает, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже не была организована на должном уровне.
Другие страны
27 июля 2024 г. 20:27
Итальянские политики раскритиковали церемонию открытия Олимпиады в Париже

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини считает, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже не была организована на должном уровне.

Как передает Report, об этом он написал он в соцсети X.

"Ужасное начало, дорогие французы. Убогое", - сказал он.

Сальвини также прокомментировал отрывок из трансляции открытия Олимпиады, отсылающий к библейскому сюжету Тайной вечери, охарактеризовав его как "оскорбление миллионов христиан в мире".

"Мне понравилась церемония гей-парада. Не знаете, когда будет Олимпийская?" - с сарказмом оценил мероприятие евродепутат от правящей итальянской партии "Братья Италии" Никола Прокаччини в своем сообщении в соцсети X.

Сенатор "Братьев Италии" Лучо Малан в своей публикации указал, что парижская церемония "заставляет стыдиться Францию и Европу", имея ввиду, в частности сцену, имитирующую библейский сюжет Тайной вечери.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась накануне, но не на стадионе, как принято, а на берегу Сены, вдоль которой под проливным дождем стояли гости, в том числе высокопоставленные. Среди них был президент Италии Серджо Маттарелла, которому выдали одноразовый плащ. Он покинул церемонию после того, как на лодке по Сене проплыли несколько спортсменов из национальной сборной.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа.

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