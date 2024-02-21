Итальянские Leopard 2 получат новую пушку

Компания Leonardo планирует добавить новое оборудование и ствол пушки собственного производства в конструкцию немецких танков Leopard 2A8, которые купит Италия.

Компания Leonardo планирует добавить новое оборудование и ствол пушки собственного производства в конструкцию немецких танков Leopard 2A8, которые купит Италия.

Как передает Report , об этом генеральный директор итальянской компании Лоренцо Мариани сообщил изданию Defense News.

"В соответствии с письмом о намерениях, подписанным в декабре с KNDS, танк Leopard 2 будет значительно "итальянизирован", чтобы соответствовать требованиям Италии и обеспечить промышленную и управленческую роль Италии", — сказал он.

Танк для итальянской армии может получить цифровую радиостанцию, электрооптические датчики, систему управления огнем и ствол орудия итальянского производства. Мариани отметил, что возможные изменения "находятся в стадии оценки".