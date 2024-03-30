Итальянские истребители подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов

Истребители Eurofighters итальянских ВВС, размещенные на польской базе Мальборк, дважды поднимались в воздух за последние сутки из-за российских самолетов.

Истребители Eurofighters итальянских ВВС, размещенные на польской базе Мальборк, дважды поднимались в воздух за последние сутки из-за российских самолетов.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Отмечается, что было зафиксировано нахождение российских самолетов над международными водами Балтийского моря.

Сигнал об обнаружении неопознанного самолета накануне и в пятницу поступал из командного центра НАТО в Удеме (Германия). По этому сигналу в воздух были подняты итальянские самолеты из оперативной группы 4th Wing. Как передает ANSA, после распознания самолетов истребители вернулись на базу. Ни о каких инцидентах не сообщается.

В Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.