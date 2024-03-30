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Итальянские истребители подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов

Итальянские истребители подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов Истребители Eurofighters итальянских ВВС, размещенные на польской базе Мальборк, дважды поднимались в воздух за последние сутки из-за российских самолетов.
Другие страны
30 марта 2024 г. 01:46
Итальянские истребители подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов

Истребители Eurofighters итальянских ВВС, размещенные на польской базе Мальборк, дважды поднимались в воздух за последние сутки из-за российских самолетов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Отмечается, что было зафиксировано нахождение российских самолетов над международными водами Балтийского моря.

Сигнал об обнаружении неопознанного самолета накануне и в пятницу поступал из командного центра НАТО в Удеме (Германия). По этому сигналу в воздух были подняты итальянские самолеты из оперативной группы 4th Wing. Как передает ANSA, после распознания самолетов истребители вернулись на базу. Ни о каких инцидентах не сообщается.

В Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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