Итальянская полиция в Риме арестовала "вора в законе" из Грузии

Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне "вора в законе" из Грузии, действовавшего в Одессе и области.

Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне "вора в законе" из Грузии, действовавшего в Одессе и области.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило управление Рима.

Полиция использовала в отношении 44-летнего уроженца Грузии термин "высокопоставленный член организованной преступности" из "советского криминального жаргона".

"Находившегося в международном розыске с сентября 2023 года за участие в преступном сообществе и уклонение от уплаты налогов арестовали в аэропорту "Чампино", - говорится в сообщении полиции. Преступника арестовали в автомобиле с немецкими номерами.

В полиции также сообщили, что по приказу "босса" его доверенные лица в августе 2021 года предположительно вымогали $350 тыс. под угрозой убийства.