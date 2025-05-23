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Итальянская полиция в Риме арестовала "вора в законе" из Грузии

Итальянская полиция в Риме арестовала "вора в законе" из Грузии Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне "вора в законе" из Грузии, действовавшего в Одессе и области.
Другие страны
23 мая 2025 г. 11:46
Итальянская полиция в Риме арестовала вора в законе из Грузии

Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне "вора в законе" из Грузии, действовавшего в Одессе и области.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило управление Рима.

Полиция использовала в отношении 44-летнего уроженца Грузии термин "высокопоставленный член организованной преступности" из "советского криминального жаргона".

"Находившегося в международном розыске с сентября 2023 года за участие в преступном сообществе и уклонение от уплаты налогов арестовали в аэропорту "Чампино", - говорится в сообщении полиции. Преступника арестовали в автомобиле с немецкими номерами.

В полиции также сообщили, что по приказу "босса" его доверенные лица в августе 2021 года предположительно вымогали $350 тыс. под угрозой убийства.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya polisi gürcü "qanuni oğru"nu həbs edib

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