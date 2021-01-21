Итальянская полиция арестовала 50 участников мафии

Итальянская полиция арестовала 50 человек и привлекла известного политика-центриста к следствию в рамках дела мафии Ндрангета

Итальянская полиция арестовала 50 человек и привлекла известного политика-центриста к следствию в рамках дела мафии Ндрангета.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Ндрангета базируется в южном регионе Калабрии, и превзошла более известную сицилийскую Коза Ностру, став самой могущественной мафиозной группировкой в стране и одной из крупнейших преступных группировок в мире.

"Это расследование проясняет то, о чем мы говорим на протяжении десятилетий. Ндрангета меньше стреляет и все больше и больше связан с бизнесом и политикой", - сказал прокурор Никола Граттери, который на прошлой неделе инициировал один из крупнейших судебных процессов в Италии.

Среди тех, кто попал под следствие, Лоренцо Чеза, глава небольшой партии UDC, который на прошлой неделе оказался в центре внимания всей страны после того, как отклонил предложения премьер-министра Джузеппе Конте присоединиться к правящей коалиции, которая потеряла абсолютное большинство в парламенте.

Граттери сказал, что Чезу подозревали в предложении закупить контракты для Ндрангета в обмен на услуги.

Сеза, который является членом Европарламента, отверг обвинение, но сказал, что уйдет в отставку с поста главы UDC, "учитывая этот конкретный момент, который переживает наша страна".