Итальянская "Лига" войдет в альянс правых сил "Патриоты Европы" в Европарламенте

Партия "Лига", входящая в правящую коалицию Италии, присоединится к созданному при участии премьера Венгрии Виктора Орбана альянсу правых сил "Патриоты Европы" в Европарламенте (ЕП).

Партия "Лига", входящая в правящую коалицию Италии, присоединится к созданному при участии премьера Венгрии Виктора Орбана альянсу правых сил "Патриоты Европы" в Европарламенте (ЕП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом лидер партии, министр транспорта и по инфраструктуре, вице-премьер Маттео Сальвини написал в соцсети "X".

"После долгой работы в Брюсселе вместе с "Лигой" рождается большая группа патриотов, которая будет определяющей для изменения будущего Европы", - написал он.

Ранее стало известно, что депутаты от французской правой партии "Национальное объединение" станут самой многочисленной группой в "Патриотах Европы", тогда как сам новый альянс правых партий обещает стать третьей по величине политической силой в ЕП.