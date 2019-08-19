Итальянца унесло в открытое море на матрасе

Молодой мужчина был спасен сотрудниками береговой охраны Италии в море у берегов Сицилии после того, как на надувном матрасе он проплыл около десяти километров и пересек Мессинский пролив, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Итальянец отдыхал на одном из многочисленных пляжей так называемого Фиолетового побережья Калабрии близ города Шилла. Во время дневного купания он задремал на обычном надувном матрасе, а когда проснулся, оказалось, что сильным течением его унесло далеко в море.

Приятели парня забили тревогу только вечером, когда стало очевидно, что с ним что-то случилось. На поиски пропавшего были брошены четыре катера и один вертолет береговой охраны. Поисково-спасательная операция продолжалась более девяти часов, и уже глубокой ночью моряки обнаружили у берегов Сицилии близ Мессины мужчину. Таким образом, сам того не желая, он пересек пролив, отделяющий этот остров от материковой части Италии.

Итальянца доставили обратно в Шиллу.