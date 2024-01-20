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Италия заявила о прекращении поставок оружия Израилю после эскалации вокруг Газы

Италия заявила о прекращении поставок оружия Израилю после эскалации вокруг Газы Италия прекратила осуществлять поставки оружия Израилю после обострения конфликта в Газе в октябре 2023 года.
Другие страны
20 января 2024 г. 20:49
Италия заявила о прекращении поставок оружия Израилю после эскалации вокруг Газы

Италия прекратила осуществлять поставки оружия Израилю после обострения конфликта в Газе в октябре 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

"После 7 октября мы решили больше не поставлять оружие в Израиль, поэтому нет необходимости обсуждать этот вопрос", - сказал он.

Отмечается, что заявление главы МИД прозвучало на фоне призывов со стороны лидера Демократической партии Италии Элли Шлейн не отправлять вооружения еврейскому государству, чтобы не разжигать ближневосточный конфликт.

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