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Италия запретила въезд из семи африканских стран из-за нового штамма коронавируса

Италия запретила въезд из семи африканских стран из-за нового штамма коронавируса Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, вслед за рядом других европейских стран, в связи с сообщениями о новом штамме коронавируса подписал распоряжение о запрете на въезд в страну тех, кто в последние 14 дней пребывал в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зи
Другие страны
26 ноября 2021 г. 20:01

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, вслед за рядом других европейских стран, в связи с сообщениями о новом штамме коронавируса подписал распоряжение о запрете на въезд в страну тех, кто в последние 14 дней пребывал в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Королевстве Эсватини (Свазиленд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр сообщил в пятницу в своем Facebook.

Сперанца также рассказал, что итальянские ученые работают над изучением нового штамма.

"Пока мы придерживаемся линии предосторожности", - указал министр.

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