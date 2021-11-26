Италия запретила въезд из семи африканских стран из-за нового штамма коронавируса

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, вслед за рядом других европейских стран, в связи с сообщениями о новом штамме коронавируса подписал распоряжение о запрете на въезд в страну тех, кто в последние 14 дней пребывал в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зи

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, вслед за рядом других европейских стран, в связи с сообщениями о новом штамме коронавируса подписал распоряжение о запрете на въезд в страну тех, кто в последние 14 дней пребывал в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Королевстве Эсватини (Свазиленд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр сообщил в пятницу в своем Facebook.

Сперанца также рассказал, что итальянские ученые работают над изучением нового штамма.

"Пока мы придерживаемся линии предосторожности", - указал министр.