​Италия запретила свадьбы и похоронные церемонии

Общенациональный карантин в Италии коснулся свадебных и похоронных церемоний.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает CNN.

10 марта правительство Италии ввело общенациональный карантин. Тогда закрылись все учебные, культурные и развлекательные заведения и были отменены массовые мероприятия. Вечером 11 марта премьер-министр Джузеппе Конте распорядился прекратить до 25 марта всю неосновную торговлю и оказание услуг. В частности, будут закрыты магазины, кроме продуктовых, рестораны и бары, а также парикмахерские.

В стране подтверждено более 12 000 заражения коронавирусом, 827 заболевших умерли. Италия занимает второе место после Китая по этой статистике.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.