Италия заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза

Финансовая гвардия Италии наложила новые ограничительные меры на имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза из-за украинского кризиса.

Финансовая гвардия Италии наложила новые ограничительные меры на имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза из-за украинского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Речь идет о недвижимости, относящейся к собственности Галины Пумпянской, супруги предпринимателя Дмитрия Пумпянского. Объект, находящийся в северной провинции Лекко, оценивается порядка в 300 тыс. евро. В списке фигурирует и скульптура, которую в 2021 году приобрел сооснователь "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев. Ее стоимость составляет примерно 230 тыс. евро.

Финансовая гвардия Италии с начала марта проводит процедуры по "заморозке" жилой недвижимости, компаний, яхт и автомобилей россиян, попавших под санкции. Ведомство подчёркивает, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом. Одним из самых ярких "лотов" в списке замороженных активов стала яхта Sсheherazade ("Шахерезада") за 650 млн евро, которую местные СМИ называли самой дорогой в мире.

Газета la Repubblica ранее сообщила, что Италия в этом году потратит почти 13,7 млн евро на содержание замороженного имущества россиян, при этом правительство подготовило поправки, согласно которым получит возможность продавать задержанное имущество полностью или частями для возмещения расходов. Общий объем заблокированных активов в публикации оценивался в 2 млрд евро.