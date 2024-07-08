Италия закупит 24 новых истребителя Eurofighter

Минобороны Италии утвердило постановление о закупке 24 новых истребителей Eurofighter Typhoon для ВВС республики, которыми предположительно заменят находящиеся на вооружении самолеты.

Минобороны Италии утвердило постановление о закупке 24 новых истребителей Eurofighter Typhoon для ВВС республики, которыми предположительно заменят находящиеся на вооружении самолеты.

Как передает Report , об этом сообщает портал Rivista Italiana Difesa.

Согласно информации, данные машины нового поколения снабжены электронным оборудованием, способным контролировать и управлять беспилотниками. Обслуживание самолетов будет проводиться на заводах итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, говорится в сообщении.

Это стратегически важный заказ, отмечает портал, поскольку ведет не только к укреплению комплектации ВВС, но и соответствует целям Глобальной программы боевой авиации.

По данным Reuters, на закупку этих самолетов в течение 11 лет планируется потратить 7,5 млрд евро.