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Италия закупит 24 новых истребителя Eurofighter

Италия закупит 24 новых истребителя Eurofighter Минобороны Италии утвердило постановление о закупке 24 новых истребителей Eurofighter Typhoon для ВВС республики, которыми предположительно заменят находящиеся на вооружении самолеты.
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8 июля 2024 г. 21:16
Италия закупит 24 новых истребителя Eurofighter

Минобороны Италии утвердило постановление о закупке 24 новых истребителей Eurofighter Typhoon для ВВС республики, которыми предположительно заменят находящиеся на вооружении самолеты.

Как передает Report, об этом сообщает портал Rivista Italiana Difesa.

Согласно информации, данные машины нового поколения снабжены электронным оборудованием, способным контролировать и управлять беспилотниками. Обслуживание самолетов будет проводиться на заводах итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, говорится в сообщении.

Это стратегически важный заказ, отмечает портал, поскольку ведет не только к укреплению комплектации ВВС, но и соответствует целям Глобальной программы боевой авиации.

По данным Reuters, на закупку этих самолетов в течение 11 лет планируется потратить 7,5 млрд евро.

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