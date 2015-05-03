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    ​Италия за день спасла почти 3,5 тыс. мигрантов

    Большинство мигрантов — беженцы из Ливии

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Корабли береговой охраны Италии в субботу спасли 3427 мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые на трех судах пытались достичь итальянского побережья.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил представитель береговой охраны.

    Большинство мигрантов — беженцы из Ливии, страдающей от вооруженного конфликта.

    Решение о патрулировании европейского побережья и спасении беженцев было принято на саммите ЕС 23 апреля.

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