Италия высылает 30 российских дипломатов

Посол России в Италии Сергей Разов во вторник был вызван в МИД республики, где ему сообщили о высылке 30 российских дипломатов.

Посол России в Италии Сергей Разов во вторник был вызван в МИД республики, где ему сообщили о высылке 30 российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала Rai News 24.

"Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью в контексте нынешней кризисной ситуацией".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что Россия даст соответствующий ответ на высылку дипломатов из Италии.

Днем ранее посол РФ в Берлине был вызван в МИД ФРГ, где его уведомили о высылке 40 сотрудников российской дипломатической миссии. В понедельник вечером МИД Франции также сообщил о намерении выслать из страны группу дипломатов. По информации французских СМИ, речь идет о 35 сотрудниках российского посольства.

29 марта ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Нидерланды и Ирландия, объявили, что высылают российских дипломатов из-за боевых действий в Украине. Так, Бельгию должен покинуть 21 российский дипломат, Нидерланды - 17 человек, а Ирландию - четыре. Ранее ряд других государств Европейского союза, включая Литву, Латвию, Эстонию, Болгарию, Польшу, Словакию и Чехию, также потребовали от дипломатов РФ покинуть территорию стран пребывания.