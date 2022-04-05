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Италия высылает 30 российских дипломатов

Италия высылает 30 российских дипломатов Посол России в Италии Сергей Разов во вторник был вызван в МИД республики, где ему сообщили о высылке 30 российских дипломатов.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 13:29
Италия высылает 30 российских дипломатов

Посол России в Италии Сергей Разов во вторник был вызван в МИД республики, где ему сообщили о высылке 30 российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала Rai News 24.

"Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью в контексте нынешней кризисной ситуацией".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что Россия даст соответствующий ответ на высылку дипломатов из Италии.

Днем ранее посол РФ в Берлине был вызван в МИД ФРГ, где его уведомили о высылке 40 сотрудников российской дипломатической миссии. В понедельник вечером МИД Франции также сообщил о намерении выслать из страны группу дипломатов. По информации французских СМИ, речь идет о 35 сотрудниках российского посольства.

29 марта ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Нидерланды и Ирландия, объявили, что высылают российских дипломатов из-за боевых действий в Украине. Так, Бельгию должен покинуть 21 российский дипломат, Нидерланды - 17 человек, а Ирландию - четыре. Ранее ряд других государств Европейского союза, включая Литву, Латвию, Эстонию, Болгарию, Польшу, Словакию и Чехию, также потребовали от дипломатов РФ покинуть территорию стран пребывания.

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Версия на английском языке Italy to expel 30 Russian diplomats

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