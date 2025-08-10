О нас

Италия выступила с предупреждением в адрес Израиля

Италия призвала Израиль воздержаться от начала широкомасштабной военной операции с целью установления полного контроля над сектором Газа.
10 августа 2025 г. 17:42
Италия выступила с предупреждением в адрес Израиля

Италия призвала Израиль воздержаться от начала широкомасштабной военной операции с целью установления полного контроля над сектором Газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Италии и заместитель премьер-министра Антонио Таяни в интервью ежедневной газете "Il Messaggero".

"Военное вмешательство в Газу может превратиться для израильских солдат в опыт Вьетнама", - предупредил министр.

Он повторил призывы миссии ООН под руководством арабских стран признать Палестинское государство, отметив, что Италия готова участвовать в этом процессе.

