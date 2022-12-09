Италия выразила возмущение казнью участника протестов в Иране

Итальянские власти выразили возмущение сообщениями о казни участника акции протеста в Иране.

Итальянские власти выразили возмущение сообщениями о казни участника акции протеста в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении премьер-министра Джорджи Мелони.

"Итальянское правительство возмущено смертным приговором, который был вынесен Мохсену Шекари, молодому человеку, который присоединился к демонстрациям за свободу в Иране. Эти неприемлемые репрессии со стороны иранских властей не могут оставить равнодушным международное сообщество, как не могут остановить требования жизни и свободы со стороны иранских женщин и молодых людей", - отмечается в документе, распространенном пресс-службой итальянского правительства.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что участник беспорядков в Иране, признанный виновным в нападении на сотрудников сил безопасности и нанесении ранений одному из них, был казнен. По его данным, мужчину звали Мохсен Шекари, он принимал участие в блокировании движения по одной из улиц в Тегеране и ранил тесаком одного из сотрудников сил безопасности.