Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии

Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии

Итальянское агентство по сотрудничеству в области развития выделит 3 миллиона евро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для укрепления систем выявления, мониторинга и предотвращения заболеваний в Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сирийские СМИ.

“Италия на протяжении многих лет поддерживает усилия ВОЗ по обеспечению доступа к базовым медицинским услугам в Сирии и продолжит вносить вклад в развитие потенциала системы здравоохранения страны”, - сообщила директор представительства агентства в Ливане Алессандра Пермати.

Согласно заявлению ВОЗ, средства будут направлены на восстановление лабораторий общественного здравоохранения в Дамаске и Дераа, усиление эпиднадзора, а также цифровую трансформацию систем медицинской информации.

Исполняющая обязанности представителя ВОЗ в Сирии Кристина Бетке подчеркнула важность укрепления эпиднадзора и лабораторной инфраструктуры для своевременного реагирования на угрозы здоровью и предотвращения вспышек инфекционных заболеваний.

В свою очередь, глава офиса ООН в Министерстве иностранных дел Италии Андреа де Филипп заявил, что Италия намерена и далее поддерживать сирийский народ, отметив, что инвестиции в здравоохранение и цифровизацию играют ключевую роль в восстановлении страны.