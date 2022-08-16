Италия выделила Украине кредит в 200 млн евро

Украина получила кредит от Италии в размере 200 млн евро на льготных условиях.

Украина получила кредит от Италии в размере 200 млн евро на льготных условиях.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Минфин Украины.

Согласно условиям кредитного договора, средства предоставлены по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита - 7,5 лет).

В Минфине добавили, что полученные средства будут направлены на зарплату педагогическим работникам учреждений общего среднего образования.

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов. По его словам, Украине необходимо 5 млрд долларов в месяц.

Совет ЕС на уровне министров по экономике и финансам 12 июля утвердил кредит Украине в 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи этой стране.