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Италия выделила €11 млн на помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии

Италия выделила €11 млн на помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии Совет министров Италии постановил выделить €11 млн для оказания помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений Турции и Сирии.
Другие страны
10 февраля 2023 г. 02:54
Италия выделила €11 млн на помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии

Совет министров Италии постановил выделить €11 млн для оказания помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений Турции и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Совмина.

"Совет министров постановил объявить чрезвычайное положение для проведения операций за рубежом сроком на шесть месяцев в связи с землетрясениями, произошедшими в Турции и в Сирии, - указывается в тексте. - Для оказания срочной помощи и содействия населению выделяются средства в размере €11 млн".

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.

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