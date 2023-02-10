Италия выделила €11 млн на помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии

Совет министров Италии постановил выделить €11 млн для оказания помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений Турции и Сирии.
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"Совет министров постановил объявить чрезвычайное положение для проведения операций за рубежом сроком на шесть месяцев в связи с землетрясениями, произошедшими в Турции и в Сирии, - указывается в тексте. - Для оказания срочной помощи и содействия населению выделяются средства в размере €11 млн".
Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.
После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.