Италия вводит временный пограничный контроль на границе со Словенией

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози проинформировал словенского коллегу Боштьяна Поклюкара о введении пограничного контроля на границе между странами.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози проинформировал словенского коллегу Боштьяна Поклюкара о введении пограничного контроля на границе между странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении правительства Словении.

Отмечается, что Пьянтедози в ходе телефонного разговора со словенским коллегой сообщил о том, что в связи с "изменившейся ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке Италия решила ввести контроль на границе со Словенией". "Суть данной временной меры заключается в противодействии терроризму и организованной преступности", - говорится на сайте ведомства.

Глава МВД Словении в свою очередь подчеркнул "необходимость временного характера" указанных мер.

"Поклюкар призвал своего итальянского коллегу к тому, чтобы средства обеспечения безопасности были соразмерными и дружественными по отношению к гражданам Словении и Италии, чтобы не нарушать культурные, дружеские и семейные связи людей, живущих вдоль границы", - говорится в сообщении.