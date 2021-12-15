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Италия ввела обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Европы

Италия ввела обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Европы Италия ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих на итальянскую территорию из стран Евросоюза.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 08:55
Италия ввела обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Европы

Италия ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих на итальянскую территорию из стран Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распоряжении, подписанном главой Минздрава Роберто Сперанцей.

Как отмечается, тест необходимо провести до поездки на Апеннины и предоставить транспортному перевозчику перед отбытием. Преамбула указа подчеркивает, что решение принято в том числе из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Для невакцинированных помимо отрицательного результата предусмотрен карантин сроком на 5 дней", - говорится в распоряжении, срок действия которого ограничен 31 января. Оно вступит в силу с четверга.

Напомним, что ранее для поездок по Европейскому союзу было достаточно наличия электронного сертификата green pass, который можно было получить в том числе после прохождения полного цикла вакцинации или после сдачи отрицательного теста на Covid-19. Аналогичные меры вводятся и для ряда стран, которые не входят в состав ЕС, но считаются Италией более "безопасными" с точки зрения заражения. К их числу, в частности, относятся США, Канада, Южная Корея, ОАЭ, Аргентина и Япония.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Avropa ölkələrindən gələnlər üçün məcburi koronavirus testini bərpa edir

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