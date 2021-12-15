Италия ввела обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Европы

Италия ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих на итальянскую территорию из стран Евросоюза.
Как отмечается, тест необходимо провести до поездки на Апеннины и предоставить транспортному перевозчику перед отбытием. Преамбула указа подчеркивает, что решение принято в том числе из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.
"Для невакцинированных помимо отрицательного результата предусмотрен карантин сроком на 5 дней", - говорится в распоряжении, срок действия которого ограничен 31 января. Оно вступит в силу с четверга.
Напомним, что ранее для поездок по Европейскому союзу было достаточно наличия электронного сертификата green pass, который можно было получить в том числе после прохождения полного цикла вакцинации или после сдачи отрицательного теста на Covid-19. Аналогичные меры вводятся и для ряда стран, которые не входят в состав ЕС, но считаются Италией более "безопасными" с точки зрения заражения. К их числу, в частности, относятся США, Канада, Южная Корея, ОАЭ, Аргентина и Япония.