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Италия ввела обязательные ковид-сертификаты для работы

Италия ввела обязательные ковид-сертификаты для работы Сотрудникам как государственного, так и частного сектора в Италии начиная с пятницы необходимо предоставлять ковид-сертификат для нахождения на рабочем месте.
Другие страны
15 октября 2021 г. 09:56
Италия ввела обязательные ковид-сертификаты для работы

Сотрудникам как государственного, так и частного сектора в Италии начиная с пятницы необходимо предоставлять ковид-сертификат для нахождения на рабочем месте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ранее обязательство иметь данный документ, свидетельствующий о вакцинации от коронавируса, перенесенном ковиде или отрицательном результате теста, распространялось только на персонал учебных заведений и студентов университетов. При этом для работников медсектора предусмотрена обязательная вакцинация.

При отсутствии так называемого грин-пасса, представляющего собой QR-код, который считывается при помощи специальной программы на телефоне, на работника не распространяются никакие дисциплинарные и прочие санкции. Не предусмотрено и увольнение или временное отстранение от работы, однако пропуски из-за отсутствия документа никак не оплачиваются. В случае же допуска к рабочему месту сотрудника без ковид-сертификата и сам работник, и работодатель могут быть оштрафованы. Суммы штрафов варьируются от 400 до 1 000 евро.

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Версия на английском языке Italy introduces mandatory COVID certificates for work

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