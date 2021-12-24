Италия ввела обязательное ношение масок на улице

Италия вводит обязательное ношение медицинской маски на улицах и делает необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах.

Италия вводит обязательное ношение медицинской маски на улицах и делает необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Ранее Совет министров Италии единогласно принял новый декрет с ужесточением мер борьбы с коронавирусной инфекцией, положения которого Сперанца разъяснил на пресс-конференции.

Прежде всего, подчеркнул министр, декрет подразумевает сокращение срока действия электронного сертификата green pass c нынешних девяти месяцев до шести.

"Новые появившиеся данные привели нас к сокращению его срока действия до шести месяцев. Мы также сокращаем время для прививки 4-й дозой, которое сокращается до четырех месяцев ", - сказал он.

"Маски становятся обязательными на открытом воздухе, и мы вводим требование использования маски FFP2 в некоторых местах, таких как транспорт, городской и дальнего следования, кинотеатры, театры, музеи, в ходе спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также на стадионах. В этих помещениях запрещается употребление пищи", - отметил Сперанца.

Введенный в октябре прошлого года масочный режим на открытом воздухе был окончательно отменен в конце июня.