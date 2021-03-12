Италия введет жесткий карантин

Правительство Италии введет общенациональный карантин на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля

Правительство Италии введет общенациональный карантин на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, это следует из текста декрета, принятого сегодня на заседании Совета министров страны.

В течение трех праздничных дней в стране будут действовать наиболее жесткие ограничения, предусмотренные правилами "красной" зоны. На практике это означает запрет на передвижение без необходимости не только между отдельными городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов.

На всей территории Италии продолжают действовать основные меры по сдерживанию распространения COVID-19, а именно комендантский час с 22.00 до 5 утра, запрет на скопление людей, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение медицинских масок.