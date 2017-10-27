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    Италия вслед за Германией и Британией не признала независимость Каталонии

    Он также подчеркнул, что речь идёт о поступке, который выходит за рамки закона

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Италия не признаёт и не намерена признавать объявление парламентом Каталонии независимости региона.

    Как передает Report со ссылкой на “RT”, об этом заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано.

    “Италия не признаёт и не намерена признавать объявление в одностороннем порядке независимости региональным парламентом Каталонии”, — приводит ANSA слова министра.

    Он также подчеркнул, что речь идёт о поступке, который выходит за рамки закона.

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