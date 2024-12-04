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Италия включит в 10-й пакет помощи Киеву ракеты для системы ПВО Samp-T

Италия включит в 10-й пакет помощи Киеву ракеты для системы ПВО Samp-T Италия включит в десятый пакет военной помощи Украине боеприпасы для направленных ранее комплексов ПВО Samp-T.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 14:09
Италия включит в 10-й пакет помощи Киеву ракеты для системы ПВО Samp-T

Италия включит в десятый пакет военной помощи Украине боеприпасы для направленных ранее комплексов ПВО Samp-T.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники газета Messaggero.

В пакет помощи могут включить ракеты Aster для двух батарей Samp-T, находящихся сейчас в эксплуатации ВС Украины.

Накануне глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил о том, что Италия предоставит Украине очередной пакет вооружений до конца года.

Одновременно с очередным пакетом военных материалов, правительство Италии готовит декрет, который продлит оказание военной помощи Украине на протяжении 2025 года. Помимо боеприпасов к зенитно-ракетным комплексам, в новый пакет должны войти "логистическая и разведывательная поддержка украинских ВС с доступом к двум орбитальным спутникам системы Cosmo Sky-Med".

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