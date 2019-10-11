Италия выразила послу Турции ноту из-за операции в Сирии

Правительство Италии выразило турецкому послу в Риме «твёрдое осуждение» в связи с военной операцией Анкары на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении итальянского Министерства иностранных дел.

Отмечается, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо поручил вызвать в министерство представителя Турции. Вечером 10 октября вице-премьер Италии Марина Серени приняла турецкого посла.

Она разъяснила позицию Италии о том, что военного разрешения сирийского кризиса нет, этот конфликт может быть урегулирован только путём политического диалога.