Италия выразила послу Турции ноту из-за операции в Сирии

Правительство Италии выразило турецкому послу в Риме «твёрдое осуждение» в связи с военной операцией Анкары на северо-востоке Сирии.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении итальянского Министерства иностранных дел.
Отмечается, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо поручил вызвать в министерство представителя Турции. Вечером 10 октября вице-премьер Италии Марина Серени приняла турецкого посла.
Она разъяснила позицию Италии о том, что военного разрешения сирийского кризиса нет, этот конфликт может быть урегулирован только путём политического диалога.
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